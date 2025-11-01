Чистая прибыль "Транснефти" по РСБУ за девять месяцев выросла на 8,5%

Показатель составил 105,2 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Транснефть" по итогам января - сентября 2025 года получила чистую прибыль по РСБУ в размере 105,2 млрд руб., что на 8,5% больше, чем годом ранее, следует из отчета компании.

"Рост на 8,2 млрд руб. в основном вызван меньшей (на 23,5 млрд руб.) отрицательной переоценкой акций ПАО "НМТП" по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом негативное влияние на размер чистой прибыли оказали увеличение ставки налога на прибыль для ПАО "Транснефть" с начала текущего года до 40%, действующее до 2030 года включительно, и отрицательные курсовые разницы по сравнению с положительными курсовыми разницами за 9 месяцев 2024 года", - пояснили в компании.

Выручка "Транснефти" за отчетный период увеличилась на 1,3% - до 955,1 млрд руб., себестоимость продаж - на 0,8%, до 844,8 млрд руб.

Валовая прибыль выросла на 4,9% - до 110,3 млрд руб., прибыль от продаж - на 4%, до 78 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 35%, до 155,7 млрд руб.

"Финансовая отчетность по РСБУ отражает результаты головной компании группы "Транснефть". Показатели финансовой отчетности по РСБУ существенно отличаются от результатов группы "Транснефть" по МСФО. Так, например, переоценка рыночной стоимости акций ПАО "НМТП", осуществляемая по котировкам на Московской бирже, отражается в отчетности по РСБУ, но не учитывается в отчетности по МСФО и не влияет на расчет дивидендов ПАО "Транснефть", - отметили в компании.

"Транснефть" - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Государству принадлежит 78,55% уставного капитала компании, или 100% голосующих акций.