XI Российско-китайский финансовый диалог пройдет 4 ноября в Пекине

В повестке вопросы двустороннего и многостороннего финансового сотрудничества, макроэкономическая ситуация в мире, а также фискально-налоговая политика в России и Китае, сообщил Минфин РФ

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. XI Российско-китайский финансовый диалог состоится в Пекине 4 ноября под председательством министров финансов РФ и КНР Антона Силуанова и Лань Фоаня. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"4 ноября в Пекине состоится 11-й Российско-Китайский финансовый диалог. Мероприятие пройдет под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова и министра финансов КНР Лань Фоаня", - говорится в сообщении.

Кроме того, в повестке вопросы двустороннего и многостороннего финансового сотрудничества, макроэкономическая ситуация в мире, а также фискально-налоговая политика в России и Китае.

Силуанов в составе российской делегации примет участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая с участием председателя правительства РФ Михаила Мишустина и премьера Госсовета КНР Ли Цяна в городе Ханчжоу.