Чистая прибыль "Россетей" по РСБУ за девять месяцев выросла в 64 раза

Показатель составил 153,15 млрд рублей

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Чистая прибыль "Россетей" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за январь - сентябрь 2025 года составила 153,15 млрд руб., что в 64 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда прибыль компании составляла 2,39 млрд руб., следует из отчета группы.

Выручка за девять месяцев выросла на 6%, до 275,43 млрд руб. Себестоимость продаж возросла на 7%, до 155,7 млрд руб.

Валовая прибыль за отчетный период достигла 119,8 млрд руб. (+4,4%). Прибыль до налогообложения составила 182,1 млрд руб.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 45 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.