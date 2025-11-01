Госдолг Москвы превысил 180 млрд рублей

Бюджетом предусмотрено его погашение, отметила руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный долг Москвы превышает 180 млрд рублей, бюджетом предусмотрено его планомерное погашение. Об этом сообщила на внеочередном заседании Мосгордумы руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Объем государственного долга составляет 183 млрд рублей, но при этом уровень долговой нагрузки находится на минимальном [значении]. <…> У нас одно из самых минимальных значений по РФ. <…> Уровень долговой нагрузки - это отношение объема государственного долга к объему доходов - 3,3% на конец года, мы ожидаем такой рост", - сказала Зяббарова.

Она заверила, что при осуществлении запланированных в бюджете столицы на 2026-2028 годы заимствований в полном объеме уровень долговой нагрузки не превысит 10%, останется на безопасном уровне. "80 млрд рублей <…> - это долговые обязательства по ценным бумагам, которые были выпущены в Москве в 2021 году. Бумаги были выпущены с разным сроком обращения - трехлетние, которые к сегодняшнему моменту уже погашены, а в долговой книге остались пятилетние и семилетние облигации", - уточнила столичный министр.

Так, по пятилетним бумагам в объеме 10,4 млрд рублей составляют долговые обязательства, и срок их погашения приходится на 2026 год. По семилетним облигациям наступает срок погашения в 2028 году, объем составит 70 млрд рублей. Остальная часть имеющегося госдолга Москвы приходится на инфраструктурные бюджетные кредиты, которые начиная с 2022 года город ежегодно привлекает из федерального бюджета.

"Условия таковы, что они предоставляются на срок 15 лет, и погашение осуществляется с третьего года с момента привлечения этих заемных ресурсов. Поэтому профиль долга у нас распределен равномерно, все необходимые ресурсы в <...> [бюджете] предусмотрены, и никаких пиковых нагрузок, связанных с погашением и обслуживанием долга, у нас не возникает", - подчеркнула глава департамента финансов Москвы.

Зяббарова отметила, что в 2026-2028 годах дефицит столичного бюджета будет постепенно снижаться: в 2026 году он составит почти 447,6 млрд рублей, в 2027 году - около 372,6 млрд рублей и в 2028 году - почти 194,5 млрд рублей. "Уровень дефицитности - по нему тоже происходит снижение показателя. На 2026 год мы запланировали 7,5% уровень дефицитности в бюджете, на 2027 год - 5,8% и на 2028 год - 2,8%, то есть снижение, такая понижательная динамика - она очевидна", - заключила министр правительства Москвы.