"Россети" усилили контроль за энергообъектами

Компания также взаимодействует с органами власти и штабами по обеспечению безопасности электроснабжения в регионах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. "Россети" провели заседание штаба электросетевого комплекса по вопросам обеспечения надежной работы группы во время нерабочих и праздничных дней.

Компания усилила контроль за деятельностью энергообъектов во всех 82 регионах обслуживания, говорится в сообщении ПАО "Россети".

"В филиалах и дочерних компаниях группы организовано круглосуточное дежурство руководящего и производственного персонала. Для ликвидации аварийных ситуаций подготовлено порядка 11 тыс. ремонтных бригад, 8 тыс. резервных источников электроснабжения, применяемых во время проведения аварийно-восстановительных работ", - говорится в сообщении.

Компания также осуществляет постоянное взаимодействие с органами власти и штабами по обеспечению безопасности электроснабжения в регионах.

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 42 дочерних и зависимых обществ, в том числе 18 сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.