ЦБ опроверг информацию об увеличении денежной массы из-за цифрового рубля

В регуляторе подчеркнули, что для владельца безналичной валюты поменяются только записи в онлайн-банке

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Рублей в экономике не станет больше при переводе в третью форму денег - цифровую, говорится в комментарии Банка России в официальном Telegram-канале регулятора.

"Рублей в экономике не станет больше или меньше, если вы переведете их в цифровые. Для владельца безналичных рублей поменяются только записи в онлайн-банке: деньги спишутся с банковского счета и зачислятся в кошелек с цифровыми рублями. Если вы хотите перевести наличные рубли в цифровые, нужно сначала удобным вам способом положить их на счет в своем банке (в этот момент они превратятся в безналичные, а купюры и монеты окажутся в банкомате или кассе банка), а потом в онлайн-приложении банка перевести в свой цифровой кошелек на платформе Банка России", - указали в ЦБ, отвечая на вопрос о том, что станет с рублями, которые будут заменены на цифровые.

В регуляторе подчеркнули, что пока наличные рубли находятся в банкоматах, кассах и хранилищах коммерческих банков или в Банке России, они не участвуют в обслуживании операций клиентов, то есть никак не используются экономикой и не учитываются в составе денежной массы.

"А в момент, когда вы получаете деньги в банкомате или в кассе банка, соразмерно уменьшается сумма на вашем безналичном банковском счете. Если речь о цифровых рублях, то сначала сумма из цифрового кошелька перейдет на ваш банковский счет, а потом - в наличные. При любой из этих операций общая сумма рублей в экономике не поменяется", - пояснили в ЦБ.

Цифровой рубль планируется ввести в дополнение к наличному и безналичному, он будет эквивалентен этим единицам. У каждого цифрового рубля будет уникальный цифровой код, а использование валюты позволит ускорить переводы и повысить прозрачность расходования госсредств.

Массовое внедрение цифрового рубля планируется начать осенью 2026 года.