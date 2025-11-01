Более 1,1 тыс. школьников Кубани освоили основы агробизнеса

Ребята создавали собственные предприятия, разрабатывали маркетинговые стратегии и презентовали проекты

КРАСНОДАР, 1 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 тыс. восьмиклассников Краснодарского края приняли участие в осенней агросмене в Усть-Лабинске, где изучали основы ведения бизнеса в сельском хозяйстве. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.

"Масштабная смена "Агроосень - 2025" прошла в Усть-Лабинске. В течение пяти дней ученики агроклассов знакомились с основами ведения собственного бизнеса в сельском хозяйстве. "Агроосень - 2025" собрала свыше 1,1 тыс. восьмиклассников со всего края. Ребята создавали собственные предприятия, разрабатывали маркетинговые стратегии и презентовали проекты", - отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что на 13 игровых площадках были представлены все ключевые направления агропромышленного комплекса, в том числе растениеводство, молочное животноводство, сервисное обслуживание производств, сахарная промышленность. Подобные инициативы способствуют привлечению молодежи в сельское хозяйство и созданию качественного кадрового резерва для отрасли.

В рамках работы по развитию АПК в регионе с 2025 года начали работать агротехнологические классы, что создает дополнительные возможности для подготовки специалистов агропромышленного комплекса Кубани.

Проведение образовательных мероприятий для школьников способствует развитию кадрового потенциала агропромышленного комплекса Краснодарского края и формированию нового поколения специалистов для одной из ключевых отраслей экономики региона.