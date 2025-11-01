Объем торгов на рынках Мосбиржи за октябрь вырос на 6%

Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в октябре составил 3 трлн рублей

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в октябре 2025 года составил 172,6 трлн рублей, увеличившись на 6,08% по сравнению с сентябрем 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Так, объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями в октябре составил 3 трлн рублей (+11,11%). Среднедневной объем торгов - 103,5 млрд рублей (+8,72%).

Объем торгов облигациями достиг 3,6 трлн рублей (+5,88%) без учета однодневных облигаций. Среднедневной объем торгов составил 156,4 млрд рублей (+27,88%). Общий объем размещения и обратного выкупа облигаций составил 2 трлн рублей (+11,11%), включая объем размещения однодневных облигаций на 297 млрд рублей, которые остались на уровне прошлого месяца.

Объем торгов на срочном рынке достиг 17,6 трлн рублей (+24,82%). Среднедневной объем торгов составил 607,2 млрд рублей (+20,24%).

Объем торгов на денежном рынке составил 132,4 трлн рублей (+6,35%), среднедневной объем операций - 5,8 трлн рублей (+31,82%). В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом достиг 63,1 трлн рублей (+9,55%), объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 53,3 трлн рублей (+1,72%).