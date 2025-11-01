На Украине намерены ввести налог на международные посылки стоимостью до €150

Инициатива Нацбанка призвана сократить импорт некритичных товаров и снизить неприоритетные расходы, пишет украинское издание "Страна"

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Украина намерена обложить налогом международные посылки стоимостью до €150, а также предметы роскоши и электромобили, чтобы сократить импорт и поддержать торговый баланс в условиях продолжения СВО. Об этом сообщает украинское издание "Страна" со ссылкой на октябрьский инфляционный отчет НБУ.

"В этой связи он (Национальный банк Украины - прим. ТАСС) рекомендует обложить налогом "неприоритетный импорт" - посылки стоимостью до €150, электромобили и предметы роскоши", - говорится в сообщении.

Дефицит платежного баланса Украины, напоминает "Страна", достиг рекордной суммы в $24,9 млрд из-за расходов на оборону и масштабных закупок зарубежных товаров в условиях конфликта. Инициатива Нацбанка призвана сократить импорт некритичных товаров и снизить неприоритетные расходы. Для покупателей на Украине новый налог обернется ростом цен на покупки из-за рубежа.

Бюджет Украины уже несколько лет составляется с рекордным дефицитом. Собственные доходы позволяли покрывать только его военные статьи, а все остальное финансируется за счет помощи Запада. В настоящее время в Киеве признают, что страна полностью исчерпала собственные ресурсы для финансирования военных нужд и изыскивать средства с каждым разом становится все сложнее.