"Газпром" проиграл суд с ФНС по льготам на 3,5 млрд рублей

Речь идет о ситуации при строительстве "Лахта центра" в Санкт-Петербурге

Многофункциональный комплекс "Лахта центр" © Александр Демьянчук/ ТАСС

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Суд отклонил заявление "Газпрома" о признании недействительным решения Федеральной налоговой службы (ФНС) России от отказе холдингу в льготах на 3,5 млрд рублей при строительстве "Лахта центра" в Санкт-Петербурге, говорится в картотеке арбитражных дел.

Ранее межрайонная инспекция ФНС номер 26 по Санкт-Петербургу признала неправомерным применение "Газпромом" в 2020 году и 2021 году в отношении объекта недвижимости "Многофункциональный комплекс "Лахта центр" инвестиционной налоговой льготы на общую сумму почти 3,5 млрд рублей. Налоговая служба обосновала свое решение тем, что "Газпром", который непосредственно и выплачивал налог в бюджет, приобрел у застройщика комплекс уже после его ввода в эксплуатацию, что нарушает обязательное условие для получения льготы. Кроме того, ФНС отметила, что не нашла подтверждения использования "Лахта центра" компанией в рассматриваемый период.

"Суд полагает, что само по себе достижение результата инвестиций в виде создания и дальнейшей эксплуатации крупного объекта (стоимостью более 300 млн руб.), создания новых рабочих мест, развития бизнес-активности и в конечном счете увеличения налоговых поступлений не является условием предоставления льготы, а лишь обуславливает перечень условий, которые законодатель закрепил как обязательные для получения рассматриваемой льготы", - говорится в решении Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 28 октября.

"Однако даже если признавать достижение инвестиционных целей одним из условий получения льготы, такая цель обществом в рассматриваемых периодах не достигнута. В рассматриваемых периодах объект не использовался обществом в предпринимательской деятельности, а значит, не принес обществу налогооблагаемого дохода, который обеспечил бы поступление в бюджет налога на прибыль, тем самым компенсировав недополученные доходы от предоставления льготы, следовательно, вопреки доводу общества, цель предоставления льготы им не достигнута", - добавляет суд.

При этом "Газпром" в начале сентября подал в суд еще один иск к ФНС о признании незаконным отказа в предоставлении налоговой льготы. Его рассмотрение назначено на 27 ноября.

"Лахта центр" - многофункциональный общественно-деловой комплекс, в нем располагается штаб-квартира "Газпрома". Пространство комплекса, расположенного в Приморском районе Санкт-Петербурга на берегу Финского залива, также включает ряд объектов различного назначения. Там создаются арт-пространства, прогулочные зоны, спортивные объекты.