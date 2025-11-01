Кабмин Чехии повторно направит в парламент госбюджет на 2026 год

Этого потребовал кандидат в премьер-министры республики Андрей Бабиш

Редакция сайта ТАСС

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Чехии, которое в ближайшее время подаст в отставку, повторно направит в нижнюю палату парламента проект государственного бюджета на 2026 год. Об этом сообщил министр сельского хозяйства республики Марек Выборный, выступая по телеканалу Nova.

"Как только будет избран новый спикер Палаты депутатов (нижней палаты парламента), завершающее работу правительство Чехии повторно представит проект госбюджета 2026 года на рассмотрение депутатам нового созыва", - отметил министр.

Спикер Палаты депутатов, как ожидается, будет избран 3 ноября на учредительном заседании нижней палаты. Завершающее деятельность правительство премьер-министра Петра Фиалы ранее считало повторное внесение проекта госбюджета в Палату депутатов лишним шагом, так как формирующие новый кабмин политические движения, победившие на парламентских выборах, раскритиковали этот документ. Между тем кандидат в премьер-министры республики Андрей Бабиш недавно потребовал от действующих властей повторно внести его на утверждение парламентариями.