РБК: Euroclear начал размораживать активы россиян без лицензии OFAC США

Юрист Глеб Бойко рассказал о трех успешных случаях такой разблокировки в разных брокерах

Редакция сайта ТАСС

Штаб-квартира Euroclear © IMAGO/ Werner Lerooy via Reuters Connect

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Бельгийский депозитарий Euroclear приступил к разморозке активов российских инвесторов без получения американской лицензии Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на крупного брокера, участвующего в подобных операциях.

В Национальном расчетном депозитарии (НРД) подтвердили, что получили от Euroclear соответствующее разъяснение. В организации отметили, что продолжают помогать клиентам в разблокировке активов и уже передали им полученную от Euroclear информацию о порядке проведения таких операций.

Юрист практики санкционного права и комплаенса адвокатского бюро NSP Глеб Бойко сообщил, что ему известно о трех успешных случаях разморозки активов через разных брокеров. Он уточнил, что механизм был согласован с Euroclear примерно 1,5 месяца назад и стал новой практикой на рынке, поскольку еще летом европейский депозитарий не применял подобный порядок.

По словам Бойко, суть механизма заключается в том, что при отсутствии участия в сделке американских лиц или финансовых институтов Euroclear не требует лицензию OFAC даже при разблокировке активов, связанных с США. Для проведения операции депозитарию достаточно бельгийской лицензии.