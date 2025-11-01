Российский рынок акций закрылся в "зеленой" зоне

Долларовый индекс РТС поднялся на 0,41%

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи по итогам основных торгов вырос на 0,3%, до 2 532,66 пункта, долларовый индекс РТС поднялся на 0,41% - до 986,38 пункта. Курс юаня прибавил 3 копейки, до 11,3 рубля.

"Индекс Мосбиржи в рабочую субботу разнонаправленно двигался над 2 500 пунктами, при ожидаемо маленьких торговых оборотах и низкой волатильности. Внешних ориентиров нет, не появилось и новых важных геополитических сигналов. Рубль сегодня нес небольшие потери", - отметил эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Александр Шепелев.

Рынок акций

"Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции "Вуш холдинга" (+3,9%), возможно, в связи с покупками акций в ходе проходящей долгосрочной программы обратного выкупа акций компании", - отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения, по ее словам, оказались акции "Газпром нефти" (-0,8%) - возможно, в преддверии публикации финансовых результатов корпорации за девять месяцев 2025 года.

Прогноз на 5 ноября

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 5 ноября - 2 475 - 2 575 пунктов. Прогноз по курсу доллара к рублю - 80-82 рубля, юаня - 11,2-11,5 рубля.

Как считают во Freedom Finance Global, 5 ноября индекс Мосбиржи покажет колебания в диапазоне 2 500 - 2 600 пунктов. Прогноз по курсу доллара, евро и юаня на 5 ноября - 79-81 рубль, 92-94 рубля и 11-11,5 рубля, соответственно.