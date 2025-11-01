Псковские власти запланировали увеличение расходов бюджета на 8,4 млрд рублей

Отраженные в проекте параметры уточнят в процессе работы над документом

Редакция сайта ТАСС

ПСКОВ, 1 ноября. /ТАСС/. Власти Псковской области, где расходы бюджета текущего года составляют более 62,5 млрд рублей, запланировали в 2026 году увеличение этого показателя до 70,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба областного парламента. Значения могут быть скорректированы в процессе рассмотрения проекта бюджета региона.

В сентябре депутаты Псковского областного собрания на очередной сессии утвердили поправки в бюджет на 2025 год, согласно которым доходы обновленного областного бюджета составили 58,3 млрд, а расходы - 62,5 млрд рублей. Дефицит - порядка 4,2 млрд рублей.

"Проект трехлетнего областного бюджета поступил в собрание. Основные цифры на 2026 год: доходы - 68,2 млрд рублей, расходы - 70,9 млрд рублей", - сказано в сообщении.

В областной парламент бюджет поступил в электронном виде. Дефицит в нем запланирован в размере 2,7 млрд рублей. Отраженные в проекте параметры будут уточнены в процессе работы над документом. Это связано в том числе с корректировкой параметров федерального бюджета и распределением средств на финансирование национальных проектов.