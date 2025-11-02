"Авито работа": работодатели в РФ все чаще готовы брать на работу пенсионеров

Согласно результатам исследования платформы, обучение сотрудников пенсионного возраста также производят за счет компании

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Работодатели в России все чаще готовы брать на работу и обучать пенсионеров - за год число таких вакансий возросло на 57%, в среднем на этих позициях предлагают 73 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Работодатели все активнее размещают вакансии с обучением за счет компании, предлагая такие возможности, в том числе кандидатам пенсионного возраста (60+ лет). По данным "Авито работы", за III квартал 2025 года количество таких предложений выросло на 57% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а в среднем на таких позициях кандидатам предлагали около 73 670 руб./мес. за полный день", - говорится в сообщении.

Чаще всего обучение пенсионерам стали предлагать на позициях оператора производственной линии - число таких предложений в III квартале 2025 года выросло за год в 2,5 раза (+150%).

Также обучение за счет работодателя стало популярнее в складской логистике - его предлагали на 83% чаще, чем годом ранее. Как правило такие специалисты занимаются оформлением документации, учетом и маркировкой товаров, проверяют целостность упаковок или контроль отгрузок.

Кроме того, в III квартале текущего года вакансий для работников кухни с такой опцией, открытых для кандидатов пенсионного возраста, стало больше на 69%. В топ-5 вакансий, доступных для кандидатов возраста 60+, где работодатели наиболее часто предлагают дополнительное обучение, также попали пекари (+49%) и стикеровщики (+43%).

Рост числа таких вакансий вполне закономерен: обучение в этих сферах не требует редких или сложных навыков, а возможность быстро обучать новых сотрудников позволяет компаниям оперативно закрывать вакантные позиции и поддерживать стабильность производственных процессов, отмечается в материале.