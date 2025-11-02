В аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика задерживают 48 рейсов

Это следует из онлайн-табло

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Вылет и прилет 48 рейсов задерживается в аэропортах Сочи, Краснодара и Геленджика, где в ночь с субботы на воскресенье вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. Информация размещена на онлайн-табло аэропортов.

Ограничения на прием и выпуск в аэропорту Геленджика были введены в 22:55 мск, Сочи и Краснодара - в 23:41 мск в субботу. Прием и выпуск самолетов возобновился в 08:05 мск в воскресенье.

В аэропорту Геленджика задерживаются два рейса компании "Аэрофлот" сообщением с Москвой, по одному на прилет и на вылет.

В воздушной гавани Краснодара вылета в Екатеринбург, Санкт-Петербург и Новосибирск ожидают три рейса "Аэрофлота", "Победы" и "Сибири" соответственно. Также задерживается шесть рейсов авиакомпаний "Ред Вингс", "Аэрофлот", "Победа" и "Сибирь", прилетающие из Махачкалы, Екатеринбурга, Дубая, Санкт-Петербурга, Казани и Новосибирска. Рейс компании "Ютэйр" из Москвы отменен.

В аэропорту Сочи задерживаются 17 рейсов авиакомпаний "Ред Вингс", "Икар", "Ютэйр", "Аэрофлот", "Победа", "Северный ветер", "Россия" и "Сибирь" на вылет в Ереван, Батуми, Стамбул, Магнитогорск, Сургут, Самара, Тюмень, Казань, Москва, Уфа, Санкт-Петербург, Челябинск, Пермь. Прилета ожидают 20 рейсов компаний "Ред Вингс", "Аэрофлот", "ИрАэро", "Икар", "Победа", "Россия", "Ютэйр", "Северный ветер", "Азимут", "Ямал" сообщением Тель-Авив, Алма-Ата, Анталья, Ереван, Махачкала, Минеральные Воды, Курган, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Нижневартовск, Москва, Магнитогорск, Салехард, Самара, Челябинск, Сургут. Отменен один рейс компании "Азимут" из Пензы.