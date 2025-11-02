На фондовом рынке РФ число продавцов превышало число покупателей

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Количество продавцов на российском фондовом рынке в течение недели несколько превышало количество покупателей, а участники рынка занимали преимущественно выжидательную позицию, сообщили ТАСС в пресс-службе "ВТБ мои инвестиции" со ссылкой на данные "Индекса ВТБ".

"На этой неделе участники рынка занимали преимущественно выжидательную позицию в преддверии длинных выходных, а также отсутствия каких-либо позитивных рыночных новостей. В течение недели количество продавцов на российском фондовом рынке несколько превышало количество покупателей", - рассказали в компании.

Там отметили неожиданное ралли в акциях Whoosh.

"Без каких-либо новостей бумаги компании с понедельника прибавили более чем 22%. Более того, в четверг Московская биржа была вынуждена запустить организованный аукцион, поскольку в этот день акции Whoosh выросли более чем на 20% всего за пять минут", - уточнили в "ВТБ мои инвестиции".

Наибольший интерес у клиентов компании на этой неделе был к акциям "Яндекса", Сбербанка и "Газпрома". На прошлой неделе самыми популярными бумагами у инвесторов были акции "Роснефти", Сбербанка и ВТБ.

В отраслевом разрезе инвесторы в течение недели активно наращивали покупки в бумагах представителей технологического сектора (+62,36%) и энергетики (+53,9%). В аутсайдерах были бумаги компаний из финансового сектора (-13,3%).