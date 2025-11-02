АСИ: фокус на водных ресурсах позволит улучшить общественное благополучие

Заместитель генерального директора агентства Георгий Белозеров считает, что это позволит улучшить здоровье граждан, повысить доступность качественной питьевой воды

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Фокус на водных ресурсах в сфере государственной политики окажет значительный и многосторонний эффект - позволит улучшить здоровье граждан, повысить доступность качественной питьевой воды. Такое мнение ТАСС выразил заместитель генерального директора Агентства стратегических инициатив (АСИ) Георгий Белозеров.

Ранее на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным его помощник и спецпредставитель по вопросам климата Руслан Эдельгериев заявил, что Россия должна продвигать свои методики по водным ресурсам на международных переговорах, отметив, что водная проблематика является безусловным компонентом на всех переговорах по климату. Президент, в свою очередь, подчеркнул, что Россия в диалоге со странами Запада по климатической повестке должна опираться на свои интересы, добавив, что от соблюдения экологических правил зависит благополучие миллионов российских семей.

"Институционализация и обеспечение суверенитета в водохозяйственной сфере должны стать локомотивом для развития отечественной науки и технологического предпринимательства. Потенциал экономического роста в этом секторе значителен - именно от качества и доступности воды зависят продуктивность экосистем, сохранение биоразнообразия, продолжительность жизни и общественное благополучие. Фокус на водных ресурсах в государственной политике позволит почувствовать результат в доступности качественной питьевой воды, повышении продуктивности природы, улучшении здоровья граждан и простой возможности купаться в ближайшем водоеме", - сказал он.

Белозеров также отметил, что в соответствии с поручением правительства Министерство природных ресурсов разрабатывает проект распоряжения об утверждении Водной стратегии на период до 2036 года с перспективой до 2050 года. АСИ, в свою очередь, формирует предложения по созданию комплексной стратегии рационального и сбалансированного использования водных ресурсов, учитывающей водообеспеченность регионов и создающей привлекательные условия для инвестиций с учетом экологических требований. Стратегия направлена на использование конкурентных преимуществ регионов с высоким запасом пресной воды.

Так, в агентстве выделяют пять основных ключевых направлений для включения в стратегию. Среди них - стимулирование снижения водного следа, обеспечение финансирования инициатив, направленных на реализацию стратегии, синхронизация с федеральными и региональными стратегическими документами, а также с прогнозами влияния климатических изменений. Кроме того, в АСИ считают важным отразить в стратегии и управление экосистемами трансграничных водных объектов, а также развитие международного сотрудничества.

В пресс-службе АСИ ТАСС также сообщили, что в основе предложений агентства лежит идея, вошедшая в топ-100 форума "Сильные идеи для нового времени" в этом году. Ее автор - руководитель департамента мировой экономики НИУ "ВШЭ" Игорь Макаров - предложил акцентировать внимание на системном и стратегическом подходе к управлению водными ресурсами как важнейшем национальным капиталом для устойчивого развития страны. "В условиях глобального кризиса водных ресурсов и их превращения в стратегический актив обеспеченность пресной водой дает России огромные конкурентные преимущества. Но для их использования важно рачительно управлять своими водными ресурсами, обеспечить их рациональное использование, превращение в базу для развития водоемких производств при одновременном гарантировании экологической безопасности", - рассказал Макаров.