ТАСС: Европа в октябре обновила рекорд импорта СПГ

По итогам 10 месяцев поступления топлива с терминалов в газотранспортную систему Европы превысили 116,5 млрд куб. м

Редакция сайта ТАСС

© Николай Михальченко/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Европа в октябре установила рекорд импорта сжиженного природного газа (СПГ) для данного месяца за все время наблюдений, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). В целом за летний сезон с апреля по октябрь ЕС закупил рекордные 82,5 млрд куб. м СПГ.

По итогам октября потоки СПГ с европейских терминалов в газотранспортную систему ЕС составили около 12,6 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре, и на 43% больше к октябрю 2024 года.

Всего по итогам 10 месяцев поступления СПГ с терминалов в газотранспортную систему Европы остались на рекордном уровне и превысили 116,5 млрд куб. м - на 28% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Европа за период летнего сезона с апреля по октябрь рекордно импортировала СПГ, поставки которого в регион превысили 82,5 млрд куб. м, свидетельствуют подсчеты ТАСС. Предыдущий рекорд импорта СПГ был установлен в 2023 году.

Поставки СПГ в 2025 году занимают первое место по доле среди источников получения газа Европой - 44,7%, следует из данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG) на 30 октября. На втором месте с долей в 29,6% - поставки из Северного моря (в основном газ Норвегии), на третьем с 10,3% - поставки газа из Северной Африки.

Это превысило показатели поставок с Востока (российский газ, поставки газа Украины, а также отбор европейскими компаниями своего газа из ПХГ Украины) (6,8%). Поставки газа из Великобритании составили 4,7%, из Азербайджана - 3,9%.