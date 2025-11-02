Иран начал строительство АЭС на севере страны
10:52
ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Иран запустил проект по строительству очередной АЭС в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю. Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.
"С огромными усилиями мы смогли начать проект по строительству атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли", - приводит его слова пресс-служба ОАЭИ.