Иран начал строительство АЭС на севере страны

Вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики Мохаммад Эслами указал, что старту проекта предшествовали "огромные усилия"

Вице-президент и глава ОАЭИ Мохаммад Эслами © Сергей Булкин/ ТАСС

ТЕГЕРАН, 2 ноября. /ТАСС/. Иран запустил проект по строительству очередной АЭС в северной провинции Голестан, имеющей выход к Каспийскому морю. Об этом сообщил вице-президент и глава Организации по атомной энергии исламской республики (ОАЭИ) Мохаммад Эслами.

"С огромными усилиями мы смогли начать проект по строительству атомной электростанции на побережье провинции Голестан, найдя подходящий участок земли", - приводит его слова пресс-служба ОАЭИ.