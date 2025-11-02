В аэропорту Сочи 20 рейсов задерживаются более чем на два часа

Скоплений пассажиров нет

Аэропорт Сочи © Егор Алеев/ ТАСС

СОЧИ, 2 ноября. /ТАСС/. Из аэропорта Сочи 20 рейсов задерживаются на вылет более чем на два часа, сообщили в аэропорту.

Ограничения на прием и выпуск в аэропорту Геленджика были введены в 22:55 мск, Сочи и Краснодара - в 23:41 мск 1 ноября. Прием и выпуск самолетов возобновился в 08:05 мск 2 ноября, после чего 48 рейсов на прилет и вылет из этих аэропортов задерживалось. Позже 2 ноября ограничения в аэропорту Сочи вводили повторно на четыре минуты - с 10:34 до 10:38 мск.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме! Авиакомпании восстанавливают расписание, и полеты начинают выполняться по графику. Скоплений пассажиров в аэропорту Сочи нет. С учетом ночных ограничений 20 рейсов задержаны более чем на 2 часа", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта по данным на 13:00 мск.

В аэропорту уточнили, что ночью экипажами двух рейсов были приняты решения об уходе на запасные аэродромы: SU-1128 - в Махачкалу; IO-1822 - в Минеральные Воды (прибыл в аэропорт Сочи, был обслужен и вылетел в аэропорт назначения). На время ограничений в терминале были организованы кулеры с питьевой водой, матрасы для родителей с детьми, дополнительные места для сидения и коврики для комфортного размещения.