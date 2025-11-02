РБК: банк Revolut начал замораживать счета россиян с гуманитарными визами

Изданию заявили, что кредитная организация должна соблюдать санкционные законы и регламенты ООН

Редакция сайта ТАСС

© Scanpix Baltics via Reuters Connect

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Банк Revolut в рамках санкций начал блокировать счета россиян, у которых нет вида на жительство или гражданства ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу финансовой организации.

Читайте также

За санкции, русофобию, ущемление прав. Как Россия отвечала на рестрикции ЕС

"Как глобально регулируемое финансовое учреждение Revolut должен соблюдать санкционные законы и регламенты ООН, Европейского союза, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов и все прочие применимые законы и регламенты во всех юрисдикциях, в которых работает Revolut", - пояснили изданию в банке.

Отмечается, что 1 ноября клиентам банка пришли два уведомления с просьбой прислать копию документа ВНЖ и о закрытии счетов.