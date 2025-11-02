Роспатент зарегистрировал товарные знаки Christian Dior

Заявки подала компания "Кристиан Диор кутюр" 1 августа 2024 года из Франции

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала два товарных знака французской компании Christian Dior, выяснил корреспондент ТАСС.

Как следует из данных службы, обе заявки на товарные знаки Christian Dior и Chiffre Rouge были поданы 1 августа 2024 года из Франции от компании "Кристиан Диор кутюр". Товарный знак Christian Dior регистрируется по трем классам (№9, №12 и №14) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - очки, велосипеды и бижутерия.

Chiffre Rouge регистрируется по одному классу МКТУ (№14) - бижутерия, стразы, ювелирные изделия.