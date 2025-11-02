В прифронтовой зоне Херсонской области запустят еще одно предприятие

В январе 2026 года там планируют открыть предприятие "Вкус Аква"

Редакция сайта ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 2 ноября. /ТАСС/. Еще одно предприятие в прифронтовом округе Херсонской области начнет работу в январе 2026 года. Об этом сообщил директор фонда Михаил Панченков в ходе круглого стола "Партнерство для роста: обмен опытом в промышленности".

"У нас сегодня на линии боевого соприкосновения работают два предприятия, а также планируется запустить предприятие "Вкус Аква" уже в январе", - сказал он.

Панченко подчеркнул, что "Каховский мясокомбинат" в прифронтовой зоне работает качественно и эффективно, несмотря на атаки ВСУ.