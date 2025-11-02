Белый дом готовит запасные планы на случай отмены пошлин Верховным судом

Пресс-секретарь Кэролайн Ливитт отметила, что важность этого дела "невозможно переоценить"

Редакция сайта ТАСС

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт © Дмитрий Кирсанов/ ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа работает над запасными планами на случай, если Верховный суд признает незаконным введение американским лидером таможенных пошлин. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

"У нас есть запасные планы, и торговая команда президента усердно работает над этими планами, но в конечном счете мы надеемся, что Верховный суд вынесет правильное решение", - сказала она в интервью телеканалу Fox News в ответ на соответствующий вопрос.

Ливитт отметила, что важность этого дела "невозможно переоценить". "Президент должен быть в состоянии использовать свои полномочия, и мы надеемся, что Верховный суд прислушается к этому аргументу, честно посмотрит на закон, как уже многократно делал это в прошлом, и вынесет правильное решение. Не только для президента Трампа, но и для будущих президентов и их администраций", - добавила она.

Верховный суд назначил на 5 ноября слушания по делу о законности многих введенных американской администрацией пошлин. Разбирательство было начато в связи с тем, что группа представителей бизнеса подала иск к властям США, заявив, что тарифы незаконны и наносят ущерб их компаниям. 29 августа апелляционный суд в федеральном округе Колумбия признал, что Трамп не обладал необходимыми полномочиями для введения многих из объявленных им пошлин. Администрация Трампа 4 сентября обратилась в Верховный суд с просьбой отменить упомянутое постановление.

Трамп и высокопоставленные представители его администрации, включая министра торговли Говарда Латника и представителя на торговых переговорах Джеймисона Грира, неоднократно заявляли о необходимости признать пошлины законными, объясняя, что в противном случае под угрозой окажутся торговые переговоры США с другими странами и уже заключенные сделки.