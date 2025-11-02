ТАСС: страны ОПЕК+ начали встречу, на которой обсудят план по добыче нефти

В ней участвуют Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия

Редакция сайта ТАСС

© Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Встреча восьми стран ОПЕК+, добровольно сокращающих добычу нефти, началась в онлайн-формате, сообщил ТАСС источник в одной из делегаций. Участники встречи должны договориться о плане по добыче нефти на декабрь.

Агентство Bloomberg со ссылкой на делегатов незадолго до начала встречи сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ близка к согласованию увеличения добычи нефти в декабре на 137 тыс. б/с. Аналогичные решения страны ОПЕК+ принимали и в прошлые два раза, когда обсуждали добычу в октябре и ноябре.

В онлайн-встрече участвуют Россия, Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия.