Минтранс США: нехватка диспетчеров из-за шатдауна повысила риски для перелетов

Глава ведомства Шон Даффи отметил, что диспетчеры уже несколько недель не получают зарплаты и сталкиваются с серьезным стрессом

Редакция сайта ТАСС

ВАШИНГТОН, 2 ноября. /ТАСС/. Вызванная приостановкой финансирования работы федерального правительства (шатдауном) нехватка диспетчеров повысила риски для функционирования воздушного транспорта и авиаперелетов в США. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил министр транспорта, исполняющий обязанности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Шон Даффи.

Читайте также

Шатдауны при Трампе. Антирекорд в 57 дней

Глава ведомства отметил, что диспетчеры уже несколько недель не получают зарплаты и сталкиваются с серьезным стрессом, так как им нужно искать средства для содержания своих семей, по этим причинам многие из них не выходят на работу. "Увеличивает ли это риски в системе? Конечно, да. Но, опять же, мы всегда управляем этим. Повторюсь, мы не хотим аварий. Мы хотим, чтобы люди ездили безопасно, поэтому будем замедлять и останавливать движение, если сочтем, что не сможем обеспечить безопасность людей, когда они едут из точки А в точку Б", - сказал он.

Глава ведомства также отметил, что не планирует увольнять диспетчеров, которые не выходят на работу в период шатдауна. "Я не планирую увольнять диспетчеров. <...> Им нужна поддержка, им нужны деньги, им нужна зарплата. Их не нужно увольнять", - сказал он.

Накануне Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) сообщило, что около половины основных центров управления воздушным движением в стране испытывают нехватку персонала из-за шатдауна. По данным ведомства, почти 13 тыс. авиадиспетчеров работают без зарплаты уже в течение нескольких недель.

Частичная приостановка работы федерального правительства США началась в полночь на 1 октября (07:00 мск) в связи с отсутствием финансирования. Это произошло из-за того, что представители правящей Республиканской и оппозиционной Демократической партий в Конгрессе не смогли прийти к согласию относительно некоторых статей расходов, в том числе в сфере здравоохранения. Они по-прежнему не могут достичь договоренностей. Демократы и республиканцы обвиняют друг друга в провоцировании шатдауна и его затягивании в политических целях.

С 1977 года финансирование работы федерального правительства прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период составил 35 дней - с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года (в первый президентский срок Дональда Трампа).