В России ввели временный запрет на вывоз технической серы

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Правительство РФ ввело временный запрет на вывоз из страны технической серы, которая является критически важным сырьем при производстве минеральных удобрений. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

"В России введен временный запрет на вывоз отдельных видов серы. Решение позволит стабилизировать отгрузки сырья на внутренний рынок для сохранения действующих объемов производства минеральных удобрений и обеспечения продовольственной безопасности страны", - сказано в сообщении.

Уточняется, что подписано соответствующее постановление правительства. Под ограничение попали жидкая, гранулированная и комовая сера. Запрет будет действовать по 31 декабря 2025 года.

По данным пресс-службы кабмина, ограничение не будет распространяться на поставки сырья в государства - члены Евразийского экономического союза, а также в Абхазию и Южную Осетию. Серу также можно отправлять за рубеж для оказания гуманитарной помощи, в рамках международных транзитных перевозок и для обеспечения деятельности российских организаций на архипелаге Шпицберген.