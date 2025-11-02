Добыча "восьмерки" ОПЕК+ в I квартале 2026 года будет ниже декабря 2025 года

Показатели снизятся из-за компенсаций перепроизводства нефти, следует из данных организации

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Добыча нефти "восьмеркой" ОПЕК + в первом квартале 2026 года будет ниже утвержденного плана на декабрь 2025 года из-за компенсаций перепроизводства нефти, следует из данных ОПЕК.

Так, в воскресенье восемь стран ОПЕК+ согласовали на декабрь увеличение добычи на 137 тыс. б/с и договорились взять паузу в дальнейшем наращивании на первый квартал 2026 года.

Квота России на добычу в декабре составляет 9,574 млн б/ с, Саудовской Аравии - 10,103 млн б/с, Ирака - 4,273 млн б/ с, ОАЭ - 3,411 млн б/с, Кувейта - 2,580 млн б/с, Казахстана - 1,569 млн б/с, Алжира - 971 тыс. б/с, Омана - 811 тыс. б/ с. Таким образом, разрешенный уровень добычи составит 33,292 млн б/с. Эти же квоты для "восьмерки" будут действовать и в январе - марте 2026 года, следует из данных ОПЕК.

Но, учитывая график компенсаций сверхдобычи, допущенной несколькими странами ОПЕК+ в период добровольных сокращений, в декабре часть стран "восьмерки" должны компенсировать 303 тыс. б/с, фактический размер разрешенной добычи составит 32,989 млн б/с. В январе некоторые страны "восьмерки" должны компенсировать 351 тыс. б/с, разрешенный размер добычи снизится до 32,941 млн б/с, в феврале - снизится до 32,821 млн б/с, а в марте - до 32,674 млн б/с.