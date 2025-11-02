Глава Nvidia: США недооценили возможности Китая в технологической сфере

Дженсен Хуанг отметил, что Пекин не полагается на технологии Вашингтона

НЬЮ-ЙОРК, 2 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты недооценили возможности Китая в развитии технологической промышленности, Пекин уже не полагается на американские технологии. Об этом заявил генеральный директор и основатель ведущего американского поставщика микросхем Nvidia Дженсен Хуанг.

Глава американского технологического гиганта указал, что из-за политики предыдущей американской администрации Nvidia пришлось фактически уйти с китайского рынка. "Мы недооценили способности Китая ускорить отечественную технологическую промышленность. Они сейчас производят миллионы ИИ-чипов. Совершенно очевидно, что их военные не полагаются на американские технологии, - сказал Хуанг в интервью телеканалу Fox News. - На самом деле вернуться на китайский рынок нам не дают сами китайцы, таким образом, я думаю, что они не полагаются на американские технологии".

Глава Nvidia добавил, что политика США за последние четыре года в этом вопросе "обернулась против них самих" и выразил надежду, что компании при президенте США Дональде Трампе удастся вернуться и составить конкуренцию на рынке Китая.

США при администрации Джо Байдена (2021 - 2025) запретили американским компаниями поставку в Китай продвинутых процессоров. Американская компания Nvidia, один из лидеров отрасли, разработала специальные микрочипы, рассчитанные на удовлетворение запросов компаний из Китая и не нарушающие экспортные ограничения, но, по сообщениям западных СМИ, власти КНР призвали китайских производителей не использовать их.