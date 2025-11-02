Страны ОПЕК+ до июня компенсируют 185-822 тыс. б/с перепроизводства нефти

Большая часть будет приходиться на Казахстан

МОСКВА, 2 ноября. /ТАСС/. Страны ОПЕК+ по новому графику с октября 2025 года по июнь 2026 года будут ежемесячно компенсировать от 185 до 822 тыс. б/с перепроизводства нефти, большая часть (от 27 до 633 тыс. б/с) будет приходиться на Казахстан. Это следует из обновленных планов компенсаций, которые секретариат ОПЕК получил от России, Ирака, Объединенных Арабских Эмиратов, Казахстана и Омана.

Согласно графику, в октябре объем компенсаций составит 185 тыс. б/с, в ноябре - 236 тыс. б/с, в декабре - 274 тыс. б/с, затем он будет почти каждый месяц расти до 822 тыс. баррелей в сутки в июне 2026 года.

Совокупно объем всех этих ежемесячных сокращений с октября 2025 года по июнь 2026 года включительно составит 4,621 млн б/с, что на 58 тыс. б/с меньше предыдущего графика (который при этом включал дополнительный месяц - сентябрь).

Вырос объем компенсаций у Казахстана с 2,917 млн б/с - до 3,203 млн б/с, Россия же сократила - с 136 тыс. б/с - до 10 тыс. б/с.

Объем компенсаций для Ирака до конца июня 2026 года составит 1,089 млн б/с (был 1,241 млн б/с), ОАЭ - 270 тыс. б/с (был 292 тыс. б/с), Омана - 49 тыс. б/с (был 61 тыс. б/с.).

Кувейт больше не указан в списке «должников», хотя в по прошлому графику ему следовало компенсировать 32 тыс. б/с.