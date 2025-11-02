Аэропорт Бремена почти на час остановил работу из-за БПЛА

Как отметили в правоохранительных органах, кто управлял дроном, пока неизвестно

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Joerg Sarbach

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Работа аэропорта Бремена была почти на час нарушена из-за появления БПЛА вблизи аэропорта. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на представителя полиции.

По его информации, БПЛА был замечен в непосредственной близости от аэропорта около 19:30 (21:30 мск). Авиадиспетчерская служба сразу же прекратила взлеты и посадки. Полеты возобновились в 20:22 (22:22 мск). Как отметили в правоохранительных органах, кто управлял дроном, пока неизвестно.

По данным регионального новостного портала Buten un binnen, рейс из Лондона в Бремен пришлось перенаправить в Гамбург.

Вечером 31 октября берлинский аэропорт был закрыт примерно на два часа из-за обнаружения дрона. Чтобы компенсировать задержки, самолетам в порядке исключения было разрешено взлетать до 02:00 (04:00 мск) и приземляться всю ночь. Пять вылетевших самолетов воспользовались этим исключением.

Пролеты беспилотников нарушали работу гражданских объектов Германии несколько раз за последние месяцы. Как сообщил глава МВД Александер Добриндт, в ночь на 26 сентября в небе над землей Шлезвиг-Гольштейн "были замечены рои дронов". 3 октября аэропорт Мюнхена приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА. Как сообщала газета Bild, в тот же день система обнаружения федеральной полиции зафиксировала нарушение воздушного пространства в западной части аэропорта Франкфурта-на-Майне.