Слуцкий предложил освободить родителей в декрете от штрафов по кредитам

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Группа депутатов от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработала законопроект, предусматривающий освобождение граждан, находящихся в отпуске по уходу за ребенком, от начисления штрафов и пеней по потребительским кредитам. Документ, который будет внесен в Госдуму 3 ноября, есть в распоряжении ТАСС.

"Мы должны делать все возможное и даже невозможное, чтобы защитить матерей. <...> Поэтому ЛДПР вносит в Госдуму законопроект, запрещающий начислять таким женщинам - или мужчинам, если они взяли отпуск по уходу за ребенком, - штрафы, пени и неустойки на весь период указанного отпуска. Мы сделаем все возможное, чтобы обеспечить семьям максимальную социальную защиту в различных жизненных ситуациях", - сказал ТАСС Слуцкий.

Предлагается внести изменения в закон "О потребительском кредите (займе)", дополнив статью 14 новой частью. Так, кредиторы будут не вправе начислять неустойки, штрафы и пени за неисполнение обязательств по кредитному договору, если заемщик находится в отпуске по уходу за ребенком.

Порядок освобождения таких заемщиков от уплаты штрафов и подтверждения их статуса будет установлен правительством РФ.

Законопроект в случае его принятия вступит в силу с 1 марта 2026 года.