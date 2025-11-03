Google подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака

Корпорация подала заявку на регистрацию товарного знака бренда своего смартфона Google Pixel

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Американская корпорация Google подала заявку в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) на регистрацию товарного знака бренда своего смартфона Google Pixel, выяснил корреспондент ТАСС.

Заявка была подана 23 октября 2024 года компанией "Гугл ЭлЭлСи" из США. Товарный знак регистрируется по одному классу (№9) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) - смарт-часы, беспроводное устройство связи, операционные системы, мобильные телефоны, телефонные гарнитуры и батареи, следует из данных Роспатента.