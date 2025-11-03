Эксперт Нарт: цены на курортное жилье Кубани в 2025 году выросли на 10%

Рост цен продолжится и в 2026 году, сообщила заместитель гендиректора курорта "Лучи"

Редакция сайта ТАСС

СОЧИ, 3 ноября. /ТАСС/. Цены на курортную недвижимость в Краснодарском крае в 2025 году выросли почти на 10%, при этом премиальные проекты демонстрируют прирост в 2-3 раза выше среднерыночного показателя, сообщила ТАСС заместитель генерального директора курорта "Лучи" Ольга Нарт. Рост цен продолжится и в 2026 году на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ.

Ранее Банк России принял решение понизить ключевую ставку на 0,5 п. п. - до 16,5%, указав, что будет поддерживать такую жесткость денежно-кредитных условий, которая необходима для возвращения инфляции к цели.

"Средний рост цен на курортную недвижимость в Краснодарском крае составил около 10% с начала года. Однако премиальные проекты с продуманной концепцией, которые вводят новые стандарты на рынке, показывают более существенную динамику - прирост в 2-3 раза выше среднерыночного показателя, - сказала собеседница агентства. - В 2026 году мы прогнозируем продолжение роста цен".

Эксперт пояснила, что дальнейшее возможное снижение ключевой ставки ЦБ РФ сделает ипотеку доступнее, а инфляция и рост стоимости строительства продолжат "толкать цены вверх". Нарт отметила, что инвесторы по мере снижения доходности депозитов будут активнее вкладываться в недвижимость, которая "генерирует арендный доход и защищает капитал от обесценивания".

Какая тенденция сохранится до конца года

По мнению собеседницы агентства, тенденция к снижению ключевой ставки сохранится до конца 2025 года, несмотря на то что ее темпы уже замедлились. Нарт считает, что умеренное снижение на 0,5-1 п. п. приблизит ставку к более комфортному уровню, и это станет "позитивным сигналом" для рынка недвижимости.

"Традиционно курортную недвижимость покупают с тремя целями: для постоянного проживания, как сезонное жилье или для инвестирования. На инвесторов существенно влияет изменение ключевой ставки ЦБ. При ее снижении банковские депозиты становятся менее привлекательными, что стимулирует спрос на курортную недвижимость", - заключила собеседница агентства.