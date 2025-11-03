"Купер": россияне стали чаще выбирать отечественные продукты питания

По данным исследования сервиса доставки из магазинов и ресторанов, самыми востребованными продуктами в 2025 году стали российские хлебцы, колбасы и крупы

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Россияне начали чаще отдавать предпочтение продуктам питания локального производства. Самыми востребованными продуктами в 2025 году стали российские хлебцы, колбасы и крупы, сказано в исследовании сервиса доставки из магазинов и ресторанов "Купер" (текст есть у ТАСС).

"Россияне стали чаще выбирать отечественные продукты. Стабильно высокую долю в продажах в 2025 году занимаются российские хлебцы (94%), колбасы и сосиски (91%), крупы (87%) и растительное масло (86%). На категорию "печенье, пряники, вафли" приходится 82% продаж, на молочные продукты - 78%", - говорится в документе.

По данным аналитиков, с 2023 по 2025 год российские производители продуктов питания увеличили свою долю в продажах. Наибольший рост зафиксирован у кондитерских брендов. В 2023 году на торты и кондитерские изделия, произведенные в России, приходилось 44% продаж, в 2025 году этот показатель вырос на 8% пунктов, до 53%. За два года российские кондитерские фабрики также увеличили продажи шоколада с 64% до 71% , печенья - с 80% до 82%. Поставщики растительного масла нарастили долю продаж за аналогичный период с 84% до 86%.

Кроме того, с 2023 года значительно увеличилась доля локальных брендов на российском рынке продуктов питания. В текущем году тройку лидеров возглавляют производители муки - за два года их доля возросла на 11%. На втором месте кондитерские бренды - рост составил 9%. На третьем - товары из категорий "чипсы" и "мясо". Так, доля производителей этих продуктов за два года увеличилась на 8%. Брендов, выпускающих колбасную продукцию, стало больше на 7%, отмечают аналитики.