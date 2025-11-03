Индекс Мосбиржи на открытии утренней торговой сессии рос на 0,26%

К 07:10 мск показатель замедлил рост и находился на отметке 2 539,70 пункта

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,26% и находился на уровне 2 539,36 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

К 07:10 мск индекс Мосбиржи замедлил рост и находился на отметке 2 539,70 пункта (плюс 0,28%).

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.