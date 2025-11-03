Российский рынок акций ускорил рост перед открытием основных торгов

Индекс Мосбиржи рос на 0,69%

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) в ходе утренней торговой сессии ускорил рост и поднимался почти на 1,5%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 09:00 мск, индекс Мосбиржи рос на 0,69%, до 2 550,19 пункта. К 09:13 мск индекс Мосбиржи ускорил рост и находился на отметке 2 569,15 пункта (+1,44%).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,26% и находился на уровне 2 539,36 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.

Московская биржа 27 января возобновила проведение утренней торговой сессии на фондовом и срочном рынках.