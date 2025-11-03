Министр ОАЭ аль-Джабер: мировой спрос на СПГ увеличится на 50% к 2040 году

Министр промышленности и передовых технологий ОАЭ также спрогнозировал рост спроса на авиатопливо более чем на 30%

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. Мировой спрос на сжиженный природный газ увеличится на 50% к 2040 году, спрос на нефть будет по-прежнему превышать 100 млн баррелей в сутки. Об этом заявил министр промышленности и передовых технологий ОАЭ, глава нефтяной компании ADNOC Султан бен Ахмед аль-Джабер.

"Потребность в производстве энергии из возобновляемых источников вырастет более чем вдвое, спрос на СПГ вырастет на 50%, спрос на авиационное топливо - более чем на 30%, а спрос на нефть по-прежнему будет превышать 100 млн баррелей в сутки", - сказал министр на открытии нефтегазовой конференции ADIPEC в Абу-Даби.

По его словам, рост спроса на энергоресурсы будет обусловлен урбанизацией населения и увеличением мощности центров обработки данных в четыре раза к 2040 году. Кроме того, мировой парк авиакомпаний вырастет вдвое - с 25 тыс. до 50 тыс. самолетов.