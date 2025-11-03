В Астане назвали возможный срок заключения соглашения с РФ по финансированию АЭС

Глава Агентства по атомной энергии Казахстана Алмасадам Саткалиев считает, что документы могут быть подписаны в 2025 году

Редакция сайта ТАСС

АСТАНА, 3 ноября. /ТАСС/. Агентство по атомной энергии Казахстана заинтересовано в ускорении процесса по заключению соглашения с Россией по финансированию строительства первой атомной электростанции (АЭС). Как сообщил ТАСС глава агентства Алмасадам Саткалиев, документы могут быть подписаны в 2025 году.

"Вообще у российских коллег есть ожидание, что в этом году можем подписать. Но, понятно, мы будем ориентироваться на наши казахстанские интересы. Понятно, что все заинтересованы ускорить этот процесс", - сказал он, отвечая на вопрос о возможных сроках подписания соглашений.

По его словам, по этому поводу взаимодействуют финансовые ведомства двух стран. "Ведутся переговоры, два минфина - Минфин Республики Казахстан и Минфин Российской Федерации очень конструктивные ведут переговоры. То есть определены уже базовые параметры, точки, ну, они уже, по сути, соглашения ведут (переговоры - прим. ТАСС) по поставкам, по комиссии, по выборке. То есть уже чисто технические вопросы", - сказал он.

Осенью 2024 года в Казахстане на референдуме большинство жителей республики поддержали возведение первой АЭС. В 2025 году власти республики сообщили, что выбрали Росатом в качестве лидера консорциума для ее возведения. Станцию намерены разместить в Алма-Атинской области в поселке Улькен, на месте уже ведутся изыскательские работы.

Саткалиев в начале октября сообщал журналистам, что по проекту с Росатомом планируется использование межгосударственного кредита. Строительство станции власти республики оценивают в $14 млрд.