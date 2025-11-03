Катар может приостановить поставки СПГ в Европу

Катарский министр по вопросам энергетики Саад бен Шарида аль-Кааби уточнил, что это может произойти, если ЕС не смягчит свои стандарты в экологической политике

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. Катар может приостановить поставки СПГ в Европу, если ЕС не поменяет некоторые из аспектов своей экологической политики. Об этом в ходе конференции ADIPEC заявил государственный министр по вопросам энергетики Катара Саад бен Шарида аль-Кааби.

"Возвращаясь к вашему вопросу, мы очень четко заявили, я говорил об этом неоднократно", - заявил он.

Министр отметил, что это случится, если Европа не смягчит или не отменит свои стандарты ESG. Достичь нулевого уровня выбросов невозможно, добавил он.

В декабре 2024 года аль-Кааби заявил в интервью британскому изданию Financial Times, что Доха прекратит поставки СПГ в Евросоюз, если страны сообщества будут штрафовать компании на 5% от годовой выручки за несоответствие критериям по выбросам углекислого газа и несоблюдение прав человека. Эти меры вступят в силу с 2027 года и станут частью политики ЕС, направленной на достижение нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году. Госминистр выразил мнение, что применение директивы может повлиять на весь экспорт Катара в Европу, включая удобрения и нефтехимию, а также инвестиции государственного фонда Qatar Investment Authority. В январе этого года министр финансов Катара Али бен Ахмед аль-Кувари заявил, что Доха будет искать другие рынки сбыта для своей продукции, если на катарские компании будет оказываться давление.

Катар занимает третье место в мире по запасам природного газа. В июле страна стала вторым крупнейшим экспортером СПГ в мире после США, следует из отчета Форума стран - экспортеров газа. 25 февраля 2024 года аль-Кааби объявил о намерении национальной нефтегазовой компании эмирата увеличить к 2030 году объемы производства СПГ до 142 млн тонн в год.