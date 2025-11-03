Лукашенко утвердил прогноз роста ВВП Белоруссии в 2026 году на уровне 2,8%

Согласно документу, целенаправленная работа над качественным развитием и расширение экспортного потенциала позволит обеспечить рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 4,8%

Президент Белоруссии Александр Лукашенко © Николай Петров/ БелТА/ ТАСС

МИНСК, 3 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год, в частности, рост ВВП на уровне 2,8%. Как сообщило агентство БелТА, глава государства подписал соответствующий указ.

По данным агентства, основополагающая цель - обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния населения. Рост валового внутреннего продукта определен на уровне 102,8% к уровню 2025 года, чему будут способствовать наращивание инвестиций в основной капитал, опережающий рост экспорта товаров и услуг и стимулирующий рост доходов населения.

Соответствующие прогнозные параметры также устанавливаются указом белорусского лидера. Планируется, что на инвестиционные цели в следующем году за счет всех источников финансирования будет направлено на 3,1% больше, чем в текущем году. Экспорт товаров и услуг увеличится на 3,7% с преимущественным наращиванием его физических объемов. Для этого намечено расширение сотрудничества с опорными точками в странах дальней дуги и восстановление присутствия на традиционных рынках сбыта стран СНГ.

