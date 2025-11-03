Аналитик Полищук: решение "восьмерки" ОПЕК+ по паузе поддержит цены

ОПЕК+ проявляет осторожность, чтобы избежать переизбытка, тем более в низкий сезон, отметил Андрей Полищук

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Решение "восьмерки" ОПЕК+ взять паузу на дальнейшее наращивание добычи в первом квартале 2026 года должно поддерживать цены на нефть, заявил ТАСС старший аналитик компании "Эйлер" Андрей Полищук.

"ОПЕК+ проявляет осторожность, чтобы избежать переизбытка, тем более в низкий сезон. В случае продолжения роста спроса ОПЕК+ вновь вернется к увеличению. Это может произойти во втором квартале 2026 [года], ближе к высокому сезону", - считает эксперт.

Он отметил, что решение ОПЕК+ взять паузу должно поддерживать цены на нефть, так как рынком закладывалось дальнейшее увеличение добычи от картеля.

Ранее восемь стран ОПЕК+ согласовали на декабрь увеличение добычи на 137 тыс. б/с и договорились взять паузу в дальнейшем наращивании на первый квартал 2026 года.