Аль-Гайс заявил, что ОПЕК+ продолжает возвращать свою долю рынка

Генеральный секретарь ОПЕК отметил, что на рынок возвращаются баррели, изъятые ранее

Редакция сайта ТАСС

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. "Восьмерка" ОПЕК+ продолжает возвращать на рынок ранее сокращенную долю рынка, продолжает реализовывать политику, о которой заявили несколько месяцев назад. Об этом в ходе ADIPEC заявил генеральный секретарь ОПЕК Хасам аль-Гайс.

"Мы продолжаем следовать нашей политике, о которой объявили несколько месяцев назад, и уже делаем это. По сути, мы возвращаем на рынок баррели, изъятые ранее в результате добровольной корректировки добычи", - сказал он, отвечая на вопрос о решении "восьмерки" нарастить добычу нефти в декабре 2025 г. на 137 тыс. б/с в декабре.

"Это группа из восьми стран, которые осуществляют добровольные корректировки, и это часть процесса возвращения этих баррелей на рынок, который мы последовательно и регулярно осуществляем в последние месяцы", - сказал он.

Кроме того, генсек ОПЕК отметил, что организация видит рост спроса на нефть в мире в этом году примерно на 1,3 млн б/с. "Я знаю, что некоторые специалисты в других агентствах оценивают его гораздо ниже, но я думаю, что они будут постепенно корректировать свои цифры, поскольку мы наблюдаем значительное сокращение запасов", - отметил он.

Хасам аль-Гайс добавил, что организация по-прежнему видит хорошие признаки роста спроса на нефть. "Так что, надеюсь, никаких сюрпризов на рынке не предвидится", - заключил он.