В Грузии переработали рекордный за 30 лет объем урожая винограда

Большая часть переработанного винограда приходится на регион Кахети, что также является рекордным показателем

Редакция сайта ТАСС

ТБИЛИСИ, 3 ноября. /ТАСС/. Грузинские фермеры переработали до 336 тыс. тонн винограда, сбор был рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза республики.

"В текущем году в регионах виноградарства переработано до 336 тыс. тонн винограда. Это является рекордным показателем за последние 30 лет. Урожай сдали до 22 тыс. фермеров. Доходы фермеров составили 475 млн лари (более $175 млн). В процессе приема и переработки винограда участвовали более 500 винных заводов", - говорится в сообщении.

В прошлом году в Грузии переработали 320 тыс. тонн винограда. Сбор урожая в Грузии почти завершен, кроме высокогорного региона Лечхуми, где он начнется в ближайшие дни, уточнили в Минсельхозе.

Большая часть переработанного винограда, 327 тыс. тонн, приходится на регион Кахети, что также является рекордным показателем. Доходы от реализации винограда в Кахети составили 432 млн лари (почти $160 млн).

По информации министерства сельского хозяйства, рекордным оказался урожай и в регионе Рача. Там в этом году собрали до 3 тыс. тонн винограда разных сортов, из которых наибольшая доля приходится на сорта Александроули и Муджуретули. Свой виноград сдали более 1,4 тыс. виноградарей. Их доход составил 23,5 млн лари (более $8,6 млн).