В Москве модернизируют четыре ТЭЦ

Также завершены работы по реконструкции газопровода высокого давления в Очаково-Матвеевском и Раменках

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Модернизация оборудования столичных ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23 и ТЭЦ-25 проводится в 2025 году. Также завершены работы по реконструкции газопровода высокого давления в Очаково-Матвеевском и Раменках, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"В этом году проводим модернизацию оборудования ТЭЦ-21, ТЭЦ-22, ТЭЦ-23, ТЭЦ-25. В результате увеличится срок службы и снизится удельный расход топлива. Для надежной работы ТЭЦ реконструируем газопроводы. Уже завершили участок высокого давления в Очаково-Матвеевском и Раменках на западе города", - написал он в своем канале в Max.

Как уточнил мэр, реконструированный газопровод на западе Москвы подает газ на один из ключевых объектов теплоснабжения столицы - ТЭЦ-12. Он добавил, что также на данный момент строится новый газопровод высокого давления для ТЭЦ-8 в Нижегородском районе, для надежности и минимального воздействия на городскую среду используются передовые технологии.

Собянин заявил, что московская система централизованного теплоснабжения является крупнейшей в мире и ее протяженность составляет более 18 тыс. км. Он подчеркнул, что все 13 ТЭЦ Москвы работают на самом экологичном топливе, а именно - на природном газе.