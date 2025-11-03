Орешкин назвал покрытие спроса глобального Юга ключевым вопросом в энергетике

Замглавы администрации РФ отметил, что это среднесрочная задача, поскольку для покрытия спроса нужны инвестиции

АБУ-ДАБИ, 3 ноября. /ТАСС/. Одним из ключевых вопросов в энергетике для России на данный момент является удовлетворение растущего спроса со стороны стран глобального Юга, заявил замглавы администрации РФ Максим Орешкин в ходе конференции ADIPEC.

"Ключевой вопрос заключается в том, как Россия совместно со странами ОПЕК и совместно с производителями газа сможет удовлетворить все растущие потребности глобального Юга в энергии", - сказал он.

Орешин отметил, что это среднесрочная задача, поскольку для покрытия спроса нужны инвестиции. ОПЕК+ думают о долгосрочной стабильности рынков, это ключевая идея организации. "И мы думаем, как и что нам следует делать сейчас, чтобы обеспечить энергетическую стабильность для всего мира в будущем", - добавил он.