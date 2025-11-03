Amazon предоставит OpenAI чипы Nvidia в рамках сделки на $38 млрд

Договор заключили на семь лет

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 3 ноября. /ТАСС/. Облачный сервис Amazon Web Services (AWS) в составе корпорации Amazon заключил с американской компанией OpenAI сделку в размере $38 млрд, в рамках которой предоставит ей доступ к чипам Nvidia.

"Сегодня Amazon Web Services (AWS) и OpenAI объявили о долгосрочном стратегическом сотрудничестве <...>, которое начинает действовать незамедлительно", - говорится в пресс-релизе на сайте Amazon.

Отмечается, что договор заключен на семь лет, в течение которых его стоимость увеличится. Согласно сделке, OpenAI получает доступ к вычислительным мощностям AWS, которые состоят из "сотни тысяч передовых графических процессоров Nvidia". Это позволит компании улучшить работу своего чат-бота ChatGPT.

28 октября сообщалось, что OpenAI провела реструктуризацию, выделив некоммерческую OpenAI Foundation на роль одного из владельцев компании OpenAI Group PBC. Один из ключевых партнеров компании - Microsoft - получил 27% акций организации. Отмечается, что когда OpenAI достигнет уровня появления общего искусственного интеллекта (AGI), соглашение будет пересмотрено независимой экспертной группой, и Microsoft потенциально потеряет процент от доходов продукции OpenAI.