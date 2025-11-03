"Известия": VR-специалисты могут получать зарплаты до 500 тыс. рублей

Среди работодателей растет интерес к людям, работающим на стыке цифровых технологий, производства и виртуальной среды, сообщила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Старшие специалисты в Москве или Санкт-Петербурге в области проектировки виртуальной и дополнительной реальности (VR/AR) могут получать зарплаты до 500 тыс. рублей. В то же время работники в сфере интернета вещей (IoT) получают заработные платы до 500 тыс. рублей, сообщили "Известия".

"Junior VR/AR-разработчик может рассчитывать на зарплату 120-150 тыс. рублей. А вот Senior - уже на 250 - 400 тысяч плюс бонусы. Зарплаты специалистов по 3D-печати стартуют примерно с тех же значений. В то время как IoT-инженеру на начальном уровне могут предложить до 200 тыс. в месяц и 300-500 тыс. для Senior", - рассказала газете основательница Breaking Trends Юлия Загитова.

Как отметила изданию директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова, сейчас в России формируется новый технологический тренд на рынке труда. Так, среди работодателей растет интерес к специалистам, работающим на стыке цифровых технологий, производства и виртуальной среды - 3D-печати, интернета вещей, проектировании виртуальной и дополненной реальности.

Кроме того, с начала года в России опубликовано около 1 тыс. вакансий в области 3D-печати, уточнила Игнатова. Основная часть всех предложений поступает из Москвы (41%) и Санкт-Петербурга (15%), третью позицию занимает Свердловская область (11%).

На рынке интернета вещей появилось порядка 400 вакансий с начала 2025 года, более всего специалисты востребованы в Москве и Санкт-Петербурге, на которые приходится около половины всех запросов. Существенный спрос также отмечается в Новосибирской области и Владивостоке.