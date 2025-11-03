Manager Magazin: в ФРГ несколько заводов сократят рабочий день из-за задержек чипов

По данным журнала, Bosch запросила введение сокращенного рабочего дня для предприятия в Зальцгиттере

БЕРЛИН, 3 ноября. /ТАСС/. Германские компании - поставщики автокомплектующих Bosch и ZF Friedrichshafen (ZF) сократят рабочий день на ряде своих заводах в ФРГ из-за задержек с ввозом чипов, возникших на фоне неопределенной ситуации вокруг нидерландской компании Nexperia. Об этом сообщил немецкий экономический журнал Manager Magazin.

Bosch запросила введение сокращенного рабочего дня для своего завода в городе Зальцгиттер (федеральная земля Нижняя Саксония). Там производятся системы управления двигателем. На предприятии трудятся около 1,4 тыс. человек. Сколько из них будут переведены на сокращенный рабочий день, пока неизвестно.

ZF также готовится сократить рабочий день на "отдельных заводах". Пока конкретно компания ведет переговоры с производственным советом о принятии этой меры для одного из своих крупнейших предприятий в Германии - в Швайнфурте (Бавария).

12 октября Минэкономики Нидерландов сообщило о задействовании в отношении принадлежащей китайскому концерну Wingtech компании Nexperia "закона о доступности товаров" - инструмента, применяемого в исключительных случаях для защиты стратегических активов. Спустя два дня Апелляционный суд Амстердама постановил отстранить главу Nexperia Чжан Сюэчжэна от выполнения обязанностей, назначив на его место временного директора. Все акции Nexperia Holding, за исключением одной, были переданы в управление независимого управляющего. В ответ на это, как сообщило агентство Bloomberg, Китай ввел экспортные ограничения против Nexperia, запретив подразделению компании в КНР и ее субподрядчикам вывозить часть компонентов за пределы страны.